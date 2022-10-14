Путин выдумал новую версию подрыва Крымского моста 4 14.10.2022, 17:15

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Глава Кремля снова занимается «зерновым шантажом».

Путин заявил о том, что взрывчатка, которая использовалась для подрыва Крымского моста, была якобы отправлена морем.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Астане, отвечая на вопросы журналистов.

«ФСБ констатировала, что, скорее всего, взрывчатка была отправлена морем, но точно не установлено с помощью зерновозов это сделано или нет», — сказал президент РФ.

«Если выяснится, что гуманитарные коридоры используются для терактов, то это поставит под вопрос зерновую сделку», — добавил Путин.

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