закрыть
14 октября 2022, пятница, 17:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Путин выдумал новую версию подрыва Крымского моста

4
  • 14.10.2022, 17:15
  • 2,732
Путин выдумал новую версию подрыва Крымского моста

Глава Кремля снова занимается «зерновым шантажом».

Путин заявил о том, что взрывчатка, которая использовалась для подрыва Крымского моста, была якобы отправлена морем.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Астане, отвечая на вопросы журналистов.

«ФСБ констатировала, что, скорее всего, взрывчатка была отправлена морем, но точно не установлено с помощью зерновозов это сделано или нет», — сказал президент РФ.

«Если выяснится, что гуманитарные коридоры используются для терактов, то это поставит под вопрос зерновую сделку», — добавил Путин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Откладывать уже некуда, пора
Откладывать уже некуда, пора Ирина Халип
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа Богдан Яременко
Солдаты выбирают белый флаг
Солдаты выбирают белый флаг Владимир Халип
Если Лукашенко вступит в войну, ВСУ ударят по военным штабам в Беларуси
Если Лукашенко вступит в войну, ВСУ ударят по военным штабам в Беларуси Влад Волошин