Украинский эксперт: На границе с Беларусью заминировано все что возможно 8 14.10.2022, 17:31

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ВСУ готовы дать оккупантам по зубам.

Россия снова пытается втянуть режим белорусского диктатора Александра Лукашенко в открытую войну против Украины. Таким образом, россияне могли бы попытаться изменить ситуацию на фронте.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

«По имеющейся у меня информации, у нас там заминировано все что возможно на границе, и у нас там есть наши войска, наши пограничники. Они готовы к сценариям оттуда давно. Если придут, получат по зубам - это точно. Но снова таки, ситуацию в динамике увидим, если Россия начнет перебрасывать большое количество каких-то своих мобилизованных на Беларусь, то возможно и нужно будет (перебрасывать наши войска - ред.), наше командование, они знают точно численность и понимают все», - пояснил эксперт.

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