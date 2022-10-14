В Уфе пилота мобилизовали прямо из-за штурвала самолета 8 14.10.2022, 18:12

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Рейс был задержан на девять часов.

В аэропорту Уфы второго пилота рейса Уфа-Анталья забрали в военкомат непосредственно из-за штурвала самолёта. Рейс был задержан на девять часов. Об этом рассказал один из пассажиров.

По его словам, рейс авиакомпании Azur Air в Анталью должен был вылететь в 5.20 утра, но вылетел только около 14.00. По громкой связи было дано объявление: «В связи с [частичной] мобилизацией и последующим запретом пересечения границы для второго пилота взлет отменяется. Просим вас покинуть самолет».

Аэропорт Уфы не стал комментировать ситуацию.

В России мобилизацию для войны в Украине 21 сентября объявил Путин. Он назвал её «частичной», но фактически законодательство позволяло призвать любого гражданина, находящего в запасе.

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