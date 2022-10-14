«Сегодня на рынки больно смотреть» 3 14.10.2022, 18:30

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ИП из Могилевской области честно рассказала о своей работе на рынке.

После новостей об усилении контроля за бизнесом в редакцию kurjer.info позвонила индивидуальный предприниматель из Могилёвской области и поделилась своим мнением об ожидаемых нововведениях.

Предпринимательница рассказала, что думают продавцы на рынке, с которыми вместе работает, об ожидаемых изменениях в налогообложении, ценах, проблемах закупок, доходах и расходах.

Про закупку

«Я ИП, работаю на рынке 21 год. Прочитала, что власти планируют снова изменить условия для работы предпринимателей. Хочу сказать не только за себя лично, но и от лица тех, с кем работаю. Почти у всех проблема с закупками одинаковая, — сказала Светлана. — Я торгую одеждой, у меня наёмных рабочих нет, работаю сама. Товар закупаю в Гродно по интернету у производителя, его присылают мне почтой, прямо к подъезду. Это очень удобно. Неудобство состоит в том, что закупать могу только оптом — весь размерный ряд от 48-го до 64-го. У меня ходовой размер в основном 54-й. Когда его раскупают, всю неделю могу ничего не продать.

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Была бы у нас не оптовая закупка, а розничная, было бы выгоднее и нам, и покупателям. А так получается, что деньги вложила, а оборота нет. Закупать только ходовые размеры не могу, потому что производителю так невыгодно. Я должна купить все размеры одной модели.

Некоторые закупают товар в России, но проблема та же — только оптом. К тому же только по безналу и только онлайн-чеки, наличными рассчитываться нельзя.

Про цены

В этом году цены немного подросли. В прошлом году брюки продавала по 50-55 рублей, в этом — уже по 58-65 рублей. Конкурировать с азиатскими магазинами нам сложно – у них розничная цена бывает даже ниже, чем у нас закупочная.

Например, сегодня мой доход с продажи брюк — 15-20 рублей, а с юбок и того меньше — 10-15 рублей.

Про маркировку

Теперь ещё вводят маркировку. Непонятно только зачем. На одежде есть этикетки, на них указан ГОСТ, то есть предприятие изготовило вещь, которая соответствует стандартам. Тогда зачем нас обязывают маркировать товар? Я считаю, что маркировка нужна тем, кто торгует вещами без маркировки производителя. Но сейчас она есть у всех предприятий, которые работают в странах ЕАЭС. Кому нужна эта мудрёная схема?

Про налоги

Пока непонятно, на какую форму налогообложения нас переведут. Большинство продавцов на рынке платит налог по упрощённой системе — это 6%. Я работаю с белорусским товаром, мне «упрощёнка» очень подходит. Я пенсионерка, и у меня скидка 20%. За квартал выходит не больше 200 рублей. Если бы я работала на едином налоге, то платила бы каждый месяц почти 155 рублей.

В следующем году, пишут, уберут «упрощёнку». И что получится? Конечно, если бы тех, у кого нет наёмных работников, перевели в самозанятые, то было бы ещё нормально. Налог 10% — выше, но терпимо. Я даже готова платить 12%, но пусть бы оставили «упрощёнку».

Про доходы и расходы

С 24 августа 2021 года работаю с кассовым аппаратом. У нас на рынке нет освещения, на подзарядку носим аппараты домой. Приспособились, сшили для них чехлы для обогрева и работаем. За это время по кассе вышло 10 229 рублей — вот моя выручка за год. Из этих денег примерно третья часть — мой доход. Это около 300-350 рублей в месяц. Причём по сезонам выходит неравномерно. В осенние и весенние месяцы может выходить и больше, а вот в январе, феврале — совсем пусто. Ведь надо ещё оплатить налог и аренду роллета. Вот у меня роллет 10 м². За его аренду я плачу 131 рубль в месяц. Мне ещё ничего — получила пенсию и оплатила. Налог — 180-200 рублей, потом плачу его с прибыли, по «упрощёнке» — один раз за три прошедших месяца.

Если бы я была на едином налоге, то платила бы 155 рублей в месяц плюс аренда роллета. Это фактически весь мой месячный доход. А как молодёжи, до 40 лет, в таких условиях работать? Им же надо ещё в ФСЗН заплатить около 200 рублей плюс налог и аренда торгового места.

Наёмных работников на рынке почти нет

Я считаю, что те изменения, которые были анонсированы, для рынков не подходят. Переводить в юрлица у нас некого. Наёмных работников на рынке нет. Если есть палатки, где работает не хозяин, то продавец оформлен как индивидуальный предприниматель.

Может, надо рынки выделить в отдельную группу и создать условия, чтобы нам выгодно было работать или хотя бы не в ущерб себе. Сегодня на рынки вообще больно смотреть. Пустые! А ведь когда-то они были хорошим вариантом для трудоустройства местного населения. Малый бизнес должен быть выгодным и государству, и предпринимателям».

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