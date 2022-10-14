На освобожденной территории Херсонской области СБУ обнаружили склад российского оружия 1 14.10.2022, 18:35

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Все изъятые российские средства поражения передали ВСУ..

В ходе стабилизационных мер на деоккупированных территориях Херсонской области Службе безопасности Украины удалось обнаружить арсенал российского оружия. Также украинские правоохранители нашли места, где пытали гражданских жителей. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

- Среди обнаруженного - более полутысячи артснарядов и боеприпасов к реактивным системам залпового огня «Град» и «Ураган», а также более сотни противотанковых управляемых ракет и противотанковых мин, - говорится в сообщении.

По информации СБУ, свой арсенал оккупанты покинули во время отступления от стремительного контрнаступления украинских войск на Херсонском направлении. Замаскированный склад с вражескими боеприпасами находился в помещении дома культуры поселка Большая Александровка. Все изъятые российские средства поражения переданы нуждам ВСУ.

- СБУ установила многочисленные факты убийств и пыток местных жителей во время временной оккупации района. Используя массовые расстрелы и пытки, враг пытался запугать людей и заставить их сдавать места пребывания участников движения сопротивления на юге нашего государства, - добавили правоохранители.

Оккупанты не давали местным хоронить погибших на кладбище, также задокументирован факт похищения жительницы поселка, которую россияне «обвинили» в корректировке артобстрелов. На территории местного гаражного кооператива обнаружено враждебное «СТО», в которое оккупанты свозили угнанные автомобили и разбирали их на запчасти.

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