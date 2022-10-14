В России облавы на призывников - повестки раздают прямо в подъездах 1 14.10.2022, 18:46

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Видеофакт.

В Российской Федерации продолжается проведение «частичной» мобилизации. Так, в российских городах начали массово вручать повестки прямо на улице, возле станций метро, а также устраивают облавы в подъездах. Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на видео из ТГ-каналов.

Путину катастрофично не хватает пушечного мяса, потому в российских городах начали ловить призывников даже в их домах. Так, в Санкт-Петербурге отлавливают мужчин в их собственных домах.

- Немецкие фашисты устраивали облавы и угоняли в Германию, путинские фашисты - на забой по повестке. В остальном всё так же, - подписали видео в Тelegram.

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