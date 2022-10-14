ВСУ уже задействовали систему ПВО IRIS-T
- 14.10.2022, 19:03
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Ее разместили на южном направлении.
Система ПВО IRIS-T, которую Украина получила от Германии, уже задействована на южном направлении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната.
По его словам, модификации IRIS-T, которую передали Украине, в мире еще нет.
- И эта система уже работает в Вооруженных силах где-то там на южном направлении, - отметил он.
Также Игнат отметил, что Германия сейчас должна быть заинтересована в создании новых подобных систем ПВО.
- IRIS-T - хорошая система. Она хоть и не дальнобойная, но очень перспективная, и может работать в одном информационном поле с другими такими системами – как NASAMS или Patriot, - рассказал спикер ВС.
Также он напомнил и о комплексах NASAMS, которые вскоре должны получить украинские военные.
- С этим комплексом, возможно, будет легче относительно его поставок в Украину, потому что они есть, ракеты к ним есть в достаточном количестве у США, - отметил Игнат.
Напомним, во вторник, 11 октября, Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T (SLM).