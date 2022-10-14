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Белорусская врач-эндокринолог назвала богатые йодом продукты

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  • 14.10.2022, 19:19
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Белорусская врач-эндокринолог назвала богатые йодом продукты

Йод крайне важен для нормальной работы всего организма человека.

Для нормальной работы всего организма нам надо очень небольшое количество йода, но далеко не все восполняют суточную потребность в этом важном микроэлементе. И если его недостаточно, то щитовидная железа перестает вырабатывать гормоны в нужном объеме, а это влияет на все системы организма.

Tochka.by узнала у врача-эндокринолога Татьяны Мусик, к чему может привести дефицит йода в организме, как заметить его нехватку и поможет ли решить проблему обычная йодированная соль.

Йодная проблема

Долгое время Беларусь относилась к регионам с выраженным дефицитом йода. Поэтому такие заболевания щитовидной железы, как эндемичный и узловой зоб были весьма частыми явлениями. С 2000-го года у нас началась масштабная программа по профилактике йододефицита, его стали добавлять во многие продукты питания. В итоге к 2013 году ситуация изменилась: теперь Беларусь относится к странам с адекватным потреблением йода.

- Йод крайне важен для нормальной работы щитовидной железы, где он накапливается для синтеза гормонов, которые играют огромную роль в обменных процессах организма, они важны для созревания мозга и роста, работы головного мозга. Если в организме имеется йододефицит, то это повлияет на функционирование всех систем и органов, – объясняет Татьяна Мусик.

Особенно важен йод для беременных и кормящих женщин – у них потребность в этом микроэлементе гораздо выше. Как и у подростков, у которых идет активный период роста и созревания.

По рекомендациям ВОЗ, в сутки необходимо потреблять следующее количество йода:

детям от рождения до 5 лет: 90 мкг/сут

детям от 6 до 12 лет: 120 мкг/сут

взрослым старше 12 лет: 150 мкг/сут

беременным и кормящим женщинам: 200-250 мкг/сут

Признаки йододефицита

Как только йода для нашей щитовидки недостаточно и гормоны не могут синтезироваться в необходимым количестве, она начинает изменять свою структуру – появляются признаки тиреоидита.

В зависимости от степени йододефицита, человек может жаловаться на постоянную слабость, усталость, сухость кожи, набор веса, повышенную чувствительность к холоду и постоянный озноб, это приводит и к умственным проблемам и снижению интеллекта.

- Чтобы убедиться, что все в порядке, для начала стоит проверить только гормоны щитовидной железы Т3, Т4 и гипофиза ТТГ. А вот делать анализ на содержание йода бессмысленно: его определяют в суточной порции мочи, это не очень достоверный анализ, – объясняет эндокринолог.

Где добыть йод?

Основную суточную норму йода мы получаем из пищи. Богаты йодом морские водоросли и морепродукты, но получить свою ежедневную порцию этого элемента можно и из обычной пищи: с тех пор, как проблеме йододефицита уделяется столь пристальное внимание, его активно добавляют во многие продукты питания.

Поэтому на прилавках появилась йодированная соль, яйца, йод добавляют в молоко и хлеб. А вот морскую соль, которую принято считать более полезной, лучше заменить на йодированную: в морской соли йода может не оказаться – она проходит сильную очистку.

Если следовать рекомендациям ВОЗ и потреблять в сутки не более чайной ложки йодированной соли вместе с пищей, то этого должны хватить, чтобы покрыть суточную норму йода. Но и в использовании такой соли есть свои тонкости: ее надо хранить в темном месте и не дольше четырех месяцев, иначе она теряет свои свойства. А в пищу при термической обработке ее стоит добавлять в конце готовки, чтобы сохранить все пользу йодированной соли.

Также для йодопрофилактики можно употреблять хурму, салат, творог, яблоки, морковь и много других полезных продуктов, которые богаты разными витаминами и элементами.

А вот самостоятельное назначение себе йода, без консультации эндокринолога и без понятия о том, в каком состоянии находится ваша щитовидная железа, может привести к серьезным проблемам. Поэтому не стоит самому увлекаться БАДами и другими добавками – такие назначения должен делать только врач.

- Дополнительных препаратов, как правило, большинству из нас не требуется: население достаточно йода получает из продуктов питания и даже просто из поваренной соли, – резюмирует Татьяна Мусик.

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