Белорусская врач-эндокринолог назвала богатые йодом продукты 1 14.10.2022, 19:19

4,632

Йод крайне важен для нормальной работы всего организма человека.

Для нормальной работы всего организма нам надо очень небольшое количество йода, но далеко не все восполняют суточную потребность в этом важном микроэлементе. И если его недостаточно, то щитовидная железа перестает вырабатывать гормоны в нужном объеме, а это влияет на все системы организма.

Tochka.by узнала у врача-эндокринолога Татьяны Мусик, к чему может привести дефицит йода в организме, как заметить его нехватку и поможет ли решить проблему обычная йодированная соль.

Йодная проблема

Долгое время Беларусь относилась к регионам с выраженным дефицитом йода. Поэтому такие заболевания щитовидной железы, как эндемичный и узловой зоб были весьма частыми явлениями. С 2000-го года у нас началась масштабная программа по профилактике йододефицита, его стали добавлять во многие продукты питания. В итоге к 2013 году ситуация изменилась: теперь Беларусь относится к странам с адекватным потреблением йода.

- Йод крайне важен для нормальной работы щитовидной железы, где он накапливается для синтеза гормонов, которые играют огромную роль в обменных процессах организма, они важны для созревания мозга и роста, работы головного мозга. Если в организме имеется йододефицит, то это повлияет на функционирование всех систем и органов, – объясняет Татьяна Мусик.

Особенно важен йод для беременных и кормящих женщин – у них потребность в этом микроэлементе гораздо выше. Как и у подростков, у которых идет активный период роста и созревания.

По рекомендациям ВОЗ, в сутки необходимо потреблять следующее количество йода:

детям от рождения до 5 лет: 90 мкг/сут

детям от 6 до 12 лет: 120 мкг/сут

взрослым старше 12 лет: 150 мкг/сут

беременным и кормящим женщинам: 200-250 мкг/сут

Признаки йододефицита

Как только йода для нашей щитовидки недостаточно и гормоны не могут синтезироваться в необходимым количестве, она начинает изменять свою структуру – появляются признаки тиреоидита.

В зависимости от степени йододефицита, человек может жаловаться на постоянную слабость, усталость, сухость кожи, набор веса, повышенную чувствительность к холоду и постоянный озноб, это приводит и к умственным проблемам и снижению интеллекта.

- Чтобы убедиться, что все в порядке, для начала стоит проверить только гормоны щитовидной железы Т3, Т4 и гипофиза ТТГ. А вот делать анализ на содержание йода бессмысленно: его определяют в суточной порции мочи, это не очень достоверный анализ, – объясняет эндокринолог.

Где добыть йод?

Основную суточную норму йода мы получаем из пищи. Богаты йодом морские водоросли и морепродукты, но получить свою ежедневную порцию этого элемента можно и из обычной пищи: с тех пор, как проблеме йододефицита уделяется столь пристальное внимание, его активно добавляют во многие продукты питания.

Поэтому на прилавках появилась йодированная соль, яйца, йод добавляют в молоко и хлеб. А вот морскую соль, которую принято считать более полезной, лучше заменить на йодированную: в морской соли йода может не оказаться – она проходит сильную очистку.

Если следовать рекомендациям ВОЗ и потреблять в сутки не более чайной ложки йодированной соли вместе с пищей, то этого должны хватить, чтобы покрыть суточную норму йода. Но и в использовании такой соли есть свои тонкости: ее надо хранить в темном месте и не дольше четырех месяцев, иначе она теряет свои свойства. А в пищу при термической обработке ее стоит добавлять в конце готовки, чтобы сохранить все пользу йодированной соли.

Также для йодопрофилактики можно употреблять хурму, салат, творог, яблоки, морковь и много других полезных продуктов, которые богаты разными витаминами и элементами.

А вот самостоятельное назначение себе йода, без консультации эндокринолога и без понятия о том, в каком состоянии находится ваша щитовидная железа, может привести к серьезным проблемам. Поэтому не стоит самому увлекаться БАДами и другими добавками – такие назначения должен делать только врач.

- Дополнительных препаратов, как правило, большинству из нас не требуется: население достаточно йода получает из продуктов питания и даже просто из поваренной соли, – резюмирует Татьяна Мусик.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».