Белоруска в США: Детская кроватка в офисе – абсолютно нормальное дело 6 14.10.2022, 19:43

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В Америке создано множество социальных программ для поддержки семей.

14 октября в Беларуси отмечается День матери. Intex-press пообщался c Ольгой Вечер, которая живет в городе Миннеаполис (США).

– Я переехала с семьей в Америку в 2020 году. Выбор пал именно на эту страну, потому что здесь у меня живут родственники.

Я – мама двух мальчишек и двух девочек, все они школьники, учатся в трех разных школах города. Старший сын сейчас в 10 классе, а младшая дочка в этом году отправилась в первый класс.

Проблем с тем, чтобы отдать детей в школу, не было абсолютно. Америка очень гостеприимная страна, и это ощущается. Руководство школы, к примеру, при поступлении даже помогло нам оформить документы.

Школьное образование полностью бесплатное, а программа обучения, по словам моих детей, значительно проще, чем в Беларуси. Кстати, им хватило всего полгода, чтобы начать спокойно разговаривать со своими сверстниками на английском. Да и в целом адаптация детей прошла очень спокойно и легко, их отлично приняли одноклассники.

Меня приятно удивил тот факт, что детям не нужно таскать в школу огромные стопки учебников. В школе всем ученикам выдают хромбуки – современные компьютеры, в которых есть все необходимое для учебы.

Детей очень впечатлило, что в школах учителя ни при каких обстоятельствах не повышают голос на учеников. Если кто-то хулиганит, с ним беседуют специалисты школы, чтобы выяснить причину плохого поведения, найти проблему и спокойно ее решить.

А вот чего в американских школах моим детям не хватает, так это банального пюре с котлетой, как в белорусских школах. Наверное, до сих пор не привыкли к американскому меню, которое, стоит отметить, очень насыщенное: готовые блюда, пицца, бургеры, фри – дети сами могут выбрать, что захотят.

Обучение состоит из 12 классов. Если после окончания школы выпускник по какой-то причине пересмотрел свои планы на поступление и понял, что уделял внимание не тем предметам, он в праве по вечерам заниматься в колледжах, проходя дополнительные курсы, которые подготовят его к той специальности, которую он пожелает. Такие курсы в США пользуются огромной популярностью у взрослых. Таким образом в Америке созданы максимально комфортные условия для обучения тому, что действительно нравится.

В Миннеаполисе огромное количество самых разных парков и площадок, где созданы все условия как для детей, так и для взрослых. Ассортимент детских товаров просто колоссальный. Мне как маме здесь намного проще.

Такого понятия, как декретный отпуск, в штатах толком и нет. Насколько я знаю, мама должна выходить на работу сразу после того, как закончился ее больничный по беременности и родам – это около 10 недель. Детская кроватка в офисе – это абсолютно нормальное дело.

В Америке создано множество социальных программ для поддержки мам. Если доход семьи небольшой, участник программы вправе получить карту, по которой сможет купить необходимые для ребенка товары. Суммы приличные – около $460 на одного ребенка.

При обращении в социальную службу людям с небольшим достатком всегда помогут мебелью, одеждой для детей и т.п. При этом подобные программы могут быть не только государственными, в Штатах много частных фирм, где можно получить материальную помощь.

За два года жизни в США у меня сформировалось четкое ощущение, что здесь государство дает все возможности, чтобы ты «встал на ноги» и стал здоровой ячейкой общества.

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