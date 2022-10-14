Хлань: ВСУ зачистили еще один «котел» с российскими военными на Херсонщине 2 14.10.2022, 19:51

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Линия фронта приближается к одному из ключевых украинских городов.

В Херсонском областном совете сообщили, что Вооруженные силы Украины уже зачистили один «котел», в котором находились российские военные. Сейчас линия фронта проходит в упор с Миловым. Об этом рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

Депутат добавил, что на деоккупированных территориях правоохранители фиксируют все преступления россиян. Украинская полиция открывает уголовные производства по всем фактам.

- Сейчас эта линия деоккупации проходит напрямую от Давыдового Брода до Дудчан, от одного берега Ингульца до Днепра. То есть, котел, в который ВСУ взяли оккупантов, уже зачищен и линия фронта приблизилась к Бериславу и проходит возле Милового, — рассказал депутат.

Напомним, украинская армия с начала октября, по данным МВД, освободила более 50 населенных пунктов Херсонщины. Важным для Вооруженных сил стало освобождение Давидова Брода, где российские оккупанты имели довольно крепкие позиции.

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