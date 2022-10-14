США готовят новый пакет помощи Украине на $725 миллионов 14.10.2022, 20:10

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Он будет включать боеприпасы и транспортные средства.

США отправят Украине боеприпасы и армейские грузовики Humvee в рамках нового пакета помощи на 725 млн долларов. Об этом сообщает Reuters (перевод - «Униан») со ссылкой на официальных лиц.

Ожидается, что следующий пакет помощи администрации Джо Байдена в области безопасности для Украины будет включать боеприпасы и транспортные средства.

Чиновники на условиях анонимности также заявили, что сроки объявления пакета, а также его содержимое и стоимость могут измениться.

Один из них сказал, что, хотя в пакете помощи не стоит ожидать материалов для отражения ракетных атак, он был разработан для укрепления способности Украины отражать контрнаступление России.

Боеприпасы и техника будут отправлены с использованием президентского решения о сокращении вооружений (PDA). Это позволит доставить все в Украину уже в ближайшие дни после объявления.

С момента полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля США выделили уже более 16 миллиардов долларов. С учетом нового пакета общая сумма помощи достигнет 17,5 миллиардов.

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