Какая погода ожидается белорусов на выходных? 1 14.10.2022, 20:13

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Подробный прогноз погоды на 15-17 октября.

15 октября погодные условия в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, днем по западу страны скажется влияние малоактивного атмосферного фронта, пишет pogoda.by.

Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по западу пройдут небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах страны могут сгущаться слабые туманы. Ветер южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит +1..+7°С, по западу до +9°С, местами по юго-востоку заморозки 0..-2°С, максимальная температура воздуха днем будет в пределах +11..+17°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

16 октября погоду в Беларуси будет определять малоактивный атмосферный фронт, смещающийся с Западной Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер южный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+8°С, по западу +9..+11°С, в крайних юго-восточных районах страны заморозки 0..-3°С; максимальная температура воздуха днем +10..+17°С, в западных районах до +19°С.

17 октября ночью и утром в Беларуси скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося в восточном направлении; в дневные часы погоду обусловит область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, поступающаяся с Западной Европы. Ночью и утром на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью будет находиться в пределах от +3°С юго-востоку до +13°С по западу, максимальная днем составит +12..+19°С, в западных районах воздух прогреется до +20..+22°С.

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