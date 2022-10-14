Путин теряет власть
- 14.10.2022, 20:39
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От российского правителя стал обузой для собственного окружения.
Президент России Владимир Путин стал для своего окружения обузой. Такое мнение в интервью «Гордону» выразил украинский обозреватель Иван Яковина.
Речь об этом зашла при обсуждении реакции стран Азии, в том числе Китая, на полномасштабное вторжение российских войск в Украину.
- Раньше были какие-то возможности у него [у Путина] съехать с этой темы благодаря помощи Китая, Индии, каких-то других стран, но когда он остался абсолютно в полном одиночестве, он стал страшной обузой для своего собственного окружения. Он потерял авторитет в армии, – сказал Яковина.
По его словам, глава Кремля стремительно теряет авторитет в спецслужбах.
- Он полагается, он строит свою власть на заигрывании с полукриминальными такими элементами типа «Вагнера» и какими-то дикими дивизиями из Чечни – кадыровцами, – которые вообще на самом деле никак не институционализированы. Это просто какие-то группы людей вооруженных, у которых не прописано места ни в конституции, ни в законах российских. Так вот он, очевидно, теряет власть. От него отворачиваются все-все-все, кроме самых оголтелых: тех, у кого больше всего крови на руках, – заявил Яковина.
Он считает, что «с этими людьми он еще пока как-то держит контакт, а все остальные от него уже либо тихо, либо громко отворачиваются, отходят».