Санкции Запада ограничили способность РФ пополнять военные запасы: детали от разведки США 8 14.10.2022, 21:06

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За неимением подшипников в России было подорвано производство танков, самолетов, подлодок и других военных систем.

Введенные против России санкции резко ограничили ее способность восполнять запасы боеприпасов, которые используются в войне против Украины. Об этом сообщает CNN (перевод — ТСН) со ссылкой на новый анализ Управления директора национальной разведки США.

Согласно данным анализа, Россия потеряла более 6000 единиц техники с начала полномасштабного вторжения. В то же время российские военные пытаются приобрести микрочипы, двигатели и тепловизионные технологии, необходимые для создания нового оружия.

Оборонно-промышленные комплексы РФ вынуждены периодически простаивать из-за стремительных ограничений экспорта в эту страну. Так, крупнейшие российские производители микроэлектроники временно приостановили производство, ведь не смогли обеспечить себя необходимыми зарубежными комплектующими.

За неимением подшипников в России было подорвано производство танков, самолетов, подлодок и других военных систем. Так, всего через несколько месяцев после начала полномасштабной войны, в мае, оборонная промышленность РФ столкнулась с нехваткой материалов и комплектующих для судовых дизелей, деталей для вертолетов и самолетов, а также систем управления огнем.

Поэтому России пришлось обратиться к танкам советских времен, сняв их с хранения для использования в Украине.

Издание напомнило, что весной официальные лица в США признали, что на окончание запасов российских вооруженных сил уйдут месяцы. Теперь Соединенные Штаты заявляют, что Россия тратит боеприпасы чрезмерными темпами и обращается за помощью к Ирану и Северной Корее. Это свидетельствует о дефиците, возникшем в российской оборонной промышленности после запрета в начале войны экспорта в РФ ключевых необходимых технологий для передового вооружения.

В анализе также отмечено, что для закупки необходимых компонентов Россия пыталась обойти западные санкции на критически важные технологии с помощью крупных сетей олигархов и подставных компаний, направленных, в частности, на Европу и Северную Америку.

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