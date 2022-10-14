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«Рабочих на заводе не осталось?»

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  • 14.10.2022, 21:21
  • 7,994
«Рабочих на заводе не осталось?»

Работать на «Атлант» отправляют студентов университетов.

Витебский государственный университет имени Машерова отправляет студентов дневной формы обучения на работу на 1 месяц на завод «Атлант». Об этом телеграм-каналу «Баста» сообщил подписчик.

«Работают на конвейере по сборке холодильников. Заработная плата в пределах 800 рублей. Вопрос - а что рабочих совсем не осталось на заводе? Теперь вся надежда на студентов, а учебный процесс по боку?», — сетует подписчик.

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