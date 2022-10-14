Священника Владислава Богомольникова осудили в четвертый раз 3 14.10.2022, 21:28

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Владислав Богомольников

Он проведет за решеткой как минимум 59 суток.

О четвертом суде над православным священником Владиславом Богомольниковым сообщает «Хрысціянская візія». Теперь его будут держать за решеткой как минимум 59 суток.

Богомольников должен был выйти сегодня на свободу после 44 дней, но стало известно, что он был снова осужден на 15 суток.

Напомним, 31 августа сотрудники ГУБОПиК выломали дверь в квартиру священника и задержали его. Известно, что отец Владислав переболел в неволе на ковид.

Богомольников — преподаватель Минской духовной академии. Он объявлял голодовку в поддержку политзаключенного Игоря Лосика, а также служил литию по убитому силовиками Роману Бондаренко.

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