закрыть
14 октября 2022, пятница, 22:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Священника Владислава Богомольникова осудили в четвертый раз

3
  • 14.10.2022, 21:28
  • 2,140
Священника Владислава Богомольникова осудили в четвертый раз
Владислав Богомольников

Он проведет за решеткой как минимум 59 суток.

О четвертом суде над православным священником Владиславом Богомольниковым сообщает «Хрысціянская візія». Теперь его будут держать за решеткой как минимум 59 суток.

Богомольников должен был выйти сегодня на свободу после 44 дней, но стало известно, что он был снова осужден на 15 суток.

Напомним, 31 августа сотрудники ГУБОПиК выломали дверь в квартиру священника и задержали его. Известно, что отец Владислав переболел в неволе на ковид.

Богомольников — преподаватель Минской духовной академии. Он объявлял голодовку в поддержку политзаключенного Игоря Лосика, а также служил литию по убитому силовиками Роману Бондаренко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Откладывать уже некуда, пора
Откладывать уже некуда, пора Ирина Халип
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа Богдан Яременко
Солдаты выбирают белый флаг
Солдаты выбирают белый флаг Владимир Халип
Если Лукашенко вступит в войну, ВСУ ударят по военным штабам в Беларуси
Если Лукашенко вступит в войну, ВСУ ударят по военным штабам в Беларуси Влад Волошин