Эксперт: Россияне скоро потерпят очередное фиаско под Херсоном 2 14.10.2022, 21:44

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Армия РФ напрасно хочет любой ценой захватить Бахмут.

В ближайшее время российская армия потерпит очередное фиаско на Херсонском направлении на юге Украины. Чтобы хоть как-то в информационном поле компенсировать череду своих поражений на поле боя, россияне пытаются любой целой захватить Бахмут.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

- Локация Бахмута на сегодняшний день составляет повышенную угрозу. Российские оккупанты, по всей видимости, приняли решение на уровне командования захватить Бахмут любой ценой, – заявил эксперт. – Из Бахмута и Авдеевки они хотят сделать победу, масштабное пропагандистское явление взамен того большого количества поражений, которые на сегодняшний день они терпят, как на Южном, так и на Донбасском плацдармах. Поэтому там (под Бахмутом) сейчас активизировано большое количество их подразделений.

Коваленко уверен, что в ближайшее время Россия не сможет реализовать успешное наступление на каком-либо другом направлении.

- И чтобы хоть как-то компенсировать эту неизбежную череду поражений, они пытаются всяческими путями создать свой информационный баланс и предъявить россиянам вот такую победу (захват Бахмута – Прим.), – добавил эксперт.

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