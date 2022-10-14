«В холодильнике на полках разложены шесть упаковок селедки и четыре баночки хрена»2
- 14.10.2022, 21:47
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Как сейчас выглядят полки магазинов в регионах.
В магазинах потребкооперации в агрогородке Березовка (Докшицкий район) нет в продаже ни куриной разделки, ни маргарина. В добитом жизнью холодильнике на полках разложены шесть упаковок селедки и четыре баночки хрена, пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».
А жителям деревни Крипули на полках в магазине не найдут даже гречки, которая считается социально значимым товаром. Зато в продаже имелись электронные сигареты. Выбор колбасных также скудный. Когда завозилось куриное мясо в магазин, продавец уже и не вспомнит.