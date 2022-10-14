Еврокомиссии предлагают наложить на Беларусь такие же санкции, как на Россию 14.10.2022, 22:27

Эта тема уже некоторое время обсуждается в Брюсселе.

Польша, страны Балтии и Ирландия направили в Еврокомиссию проект своих предложений по девятому пакету санкций против России, в котором призывают наложить на Беларусь такие же санкции, как на Россию. Об этом сообщает «Польское радио».

Речь идет о синхронизации санкций, введенных против России и Беларуси. По информации издания, эта тема уже некоторое время обсуждается в Брюсселе.

Дипломаты ЕС, с которыми общалось «Польского радио», назвали две цели: во-первых, сильнее ударить по белорусской экономике и заставить режим в Минске прекратить помощь Москве в войне против Украины; во-вторых, чтобы россияне не пытались обойти санкции.

Что касается предложений дальнейших санкций против РФ, то они включают в себя запрет на импорт бриллиантов из России, запрет на использование антивирусного программного обеспечения Kaspersky в ЕС и запрет на продажу недвижимости россиянам. Это санкции, изъятые из восьмого пакета санкций во время переговоров, пишет издание.

Кроме того, пять стран подтвердили свое предложение об отключении всех российских банков от глобальной системы финансовых расчетов SWIFT, наложении санкций на атомную энергетику и ограничении на другие услуги.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».