Рахмон - Путину: Прошу не относиться к странам Центральной Азии, как к бывшему СССР 14.10.2022, 22:32

Эмомали Рахмон

Фото: AFP

Глава Таджикистана потребовал уважения к своей стране.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на саммите СНГ в Астане обратился к президенту РФ Путину и заявил, что его страна хочет уважения:

- Почему на какой-то несчастный форум в Таджикистане мы умоляем, я дал поручение МИД, я даже с вами говорил, чтобы хотя бы на уровне министров присутствовали. Нет, на уровне заместителей министров.

Вот Таджикистан заслужил, стратегический партнер. Мы что, так себя ведем? Да, мы малые народы. Нас не 100-200 миллионов. Но у нас есть история, которую мы любим. Мы хотим, чтобы нас уважали. Мы не нищие. У нас богатая страна. Запасы минеральных ресурсов больше, чем система Менделеева… Где мы что-то нарушили? Где с кем не так поздоровались?...

Не надо много денег вкладывать. Владимир Владимирович, просьба к вам, чтобы не было политики к странам Центральной Азии как бывшего Советского Союза. Мы хотим, чтобы нас уважали, - обратился Рахмон к Путину.

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