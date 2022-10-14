Лукашисты определили порядок установления цен на новые товары 14.10.2022, 22:40

«Совмин» принял очередное постановление.

В Беларуси определен порядок установления цен на новые товары. Соответствующее постановление принято совмином, сообщила 14 октября пресс-служба «правительства», пишет zerkalo.io.

Субъекты торговли могут устанавливать цены на новые товары, которые до 6 октября 2022 года не реализовывались, самостоятельно (без согласования):

- с учетом ограничений, установленных государственными органами, осуществляющими регулирование цен (тарифов);

- с применением предельной максимальной оптовой надбавки, торговой надбавки (с учетом оптовой надбавки) 30 процентов к отпускной цене производителя (импортера) — при отсутствии ограничений, установленных государственными органами.

Кроме того, предусматривается возможность субъектам хозяйствования самостоятельно устанавливать цены и тарифы на уровне не выше минимальных, применяемых к другим контрагентам, а также в рамках одной торговой сети при реализации товаров и услуг в иных принадлежащих им торговых объектах, объектах обслуживания.

При этом не допускается установление цен, которое может привести к их росту по сравнению с ценами, применяемыми на 5 октября 2022 года.

Что происходит

Напомним, 6 октября на совещании по экономическим вопросам Лукашенко заявил о запрете на повышение любых цен в стране.

Госконтроль анонсировал масштабные рейды по магазинам и жесткую реакцию вплоть до уголовных дел. К рейдам подключились не только представители КГК, но также профсоюзы и депутаты.

Ранее сообщалось, что Госконтроль завел уголовное дело за повышение цен в Могилевской области. Уголовное дело завели и в Барановичах — там заместитель директора торгового объекта повысил на 13% цену на один из продовольственных товаров. 10 октября стало известно, что уголовных дел — уже более десятка. В Гомеле под уголовку попала частная компания, которая перепродавала овощи и фрукты бюджетным организациям с оптовыми надбавками до 300 процентов. 14 сентября стало известно, что КГК Брестской области вместе с финансовой милицией посчитали необоснованными скидки, которые «Березовский мясоконсервный комбинат» предоставлял торговым сетям. Ущерб, который скидки нанесли мясоконсервному комбинату, составил 500 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело.

При этом Лукашенко 10 октября заявил, что запрет на повышение цен будет действовать несколько дней.

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