«Будут брать россиян в кольцо» 1 14.10.2022, 22:53

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Экс-сотрудник СБУ описал, как могут далее действовать украинские войска на Херсонщине.

Точные планы ВСУ по контрнаступлению в Херсонской области неизвестны, однако, возможно, они будут максимально обходить областной центр, брать российских военных в кольцо и оперативное окружение.

Такое мнение экс-сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак высказал «24 каналу».

Он отметил, что, скорее всего, городских боев в Херсоне не будет, ведь украинское командование ценит жизни военных и гражданских.

- Это не наша тактика. Мы увидели, что наши военные не идут «стенка на стенку», а пытаются обойти города и большие скопления россиян там, – пояснил он.

Он добавил, что украинские военные не позволят российским бойцам развязать городские бои. В то же время оккупанты как раз не против это сделать.

- Знаю, что россияне уже минируют отдельные участки в Херсоне, обустраивают снайперские точки в многоэтажках и т. д. Поэтому я думаю, что ВСУ будут максимально обходить город и брать россиян в кольцо и оперативное окружение, — считает экс-сотрудник СБУ.

Ступак считает, что украинские бойцы будут заставлять оккупантов «сделать жест доброй воли», оставить технику и выйти из Херсона. ВСУ также будут брать захватчиков в плен.

Эксперт заверил, что сразу после освобождения Херсона много стран Европы, которые имели до этого нейтральную позицию, захотят помочь Украине оружием.

- У нас будет еще больше союзников. Ведь когда видят победу, то проще «ставить» на победителя, чем на проигравшего. Они увидят перспективу контрнаступления ВСУ, — пояснил специалист.

Он подчеркнул – если президент РФ Владимир Путин потеряет Херсон, то, несмотря на оккупированные Бердянск и Мелитополь, уже будет видна перспектива завершения войны.

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