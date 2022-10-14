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Как гродненцы пропускают «скорую» в час-пик на узкой улице

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  • 14.10.2022, 23:06
  • 3,076
Как гродненцы пропускают «скорую» в час-пик на узкой улице

Видеофакт.

Гродненцы могут гордиться собой. Несмотря на то, что мост по улице Поповича закрыт и город не понаслышке знает, что такое пробки, вчера «скорая» смогла пробиться через автомобилистов, пишет autogrodno.by.

С уверенностью можно утверждать: на первом месте у гродненских водителей – взаимоуважение.

Вчерашний маршрут «скорой помощи» был таким: трасса М6, Белуша, Космонавтов, Кирова, Социалистическая, Дзержинского и Островского.

Итак, 17:40 – самый час-пик. Узкая улица Кирова. Самая проблемная. А дальше – Социалистическая. От видео оторваться невозможно.

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