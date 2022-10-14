Как гродненцы пропускают «скорую» в час-пик на узкой улице 7 14.10.2022, 23:06

3,076

Видеофакт.

Гродненцы могут гордиться собой. Несмотря на то, что мост по улице Поповича закрыт и город не понаслышке знает, что такое пробки, вчера «скорая» смогла пробиться через автомобилистов, пишет autogrodno.by.

С уверенностью можно утверждать: на первом месте у гродненских водителей – взаимоуважение.

Вчерашний маршрут «скорой помощи» был таким: трасса М6, Белуша, Космонавтов, Кирова, Социалистическая, Дзержинского и Островского.

Итак, 17:40 – самый час-пик. Узкая улица Кирова. Самая проблемная. А дальше – Социалистическая. От видео оторваться невозможно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».