Как гродненцы пропускают «скорую» в час-пик на узкой улице

Как гродненцы пропускают «скорую» в час-пик на узкой улице7
- 14.10.2022, 23:06
- 3,076
Видеофакт.
Гродненцы могут гордиться собой. Несмотря на то, что мост по улице Поповича закрыт и город не понаслышке знает, что такое пробки, вчера «скорая» смогла пробиться через автомобилистов, пишет autogrodno.by.
С уверенностью можно утверждать: на первом месте у гродненских водителей – взаимоуважение.
Вчерашний маршрут «скорой помощи» был таким: трасса М6, Белуша, Космонавтов, Кирова, Социалистическая, Дзержинского и Островского.
Итак, 17:40 – самый час-пик. Узкая улица Кирова. Самая проблемная. А дальше – Социалистическая. От видео оторваться невозможно.