Два сотрудника ЧВК «Вагнера» и ФСБ сбежали во Францию 3 14.10.2022, 23:15

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Они дают показания, которые помогут международному расследованию военных преступлений РФ.

Сотрудник ЧВК «Вагнера» и работник ФСБ запросили политическое убежище у Франции. Они дают показания, которые помогут международному расследованию военных преступлений России. Об этом сообщает The Insider.

В показаниях представлены и коррупционные схемы ФСБ, и истории создания ЧВК «Вагнера» как «филиала» ГРУ. Сообщается, что за последние месяцы уже несколько сотрудников спецслужб смогли выехать из России и попросить убежище. Они тоже дают показания.

Один из сбежавших имеет отношение к работе штаба и команде Пригожина, вторая — сотрудница ФСБ. Сотрудник ЧВК «Вагнера» рассказал, как было создано военное формирование при Минобороны РФ, как государство создало систему финансирования и снабжения ЧВК и как эти секретные подразделения участвовали в диверсионной работе на востоке Украины, непосредственно в Луганской области.

Сотрудница ФСБ владеет информацией, связанной с документооборотом, в том числе с вторжением в Украину, и по происходящим в последнее время процессам по линии департамента контрразведки и Министерства обороны.

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