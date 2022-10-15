Зеленский: Россия уже в атмосфере своего поражения
- 15.10.2022, 3:11
Несмотря на большое количество вооружения и живой силы, у Путина нет шансов.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем новом видеообращении заявил, что Россия уже в атмосфере своего поражения, в атмосфере безнадежности, у нее нет шансов.
- Посмотрите, как обеспокоен враг. Послушайте, что и как спрашивают у руководителя этих террористов, когда он все же выходит к людям, к журналистам. Россия уже в атмосфере своего поражения, уже в атмосфере безнадежности для себя, – сказал Зеленский.
Президент Украины уверен, что, несмотря на большое количество вооружения и живой силы, у РФ нет шансов.
- Да, у них еще есть люди, которых они бросают в атаки. У них есть оружие, ракеты и «шахеды», которые они применяют против Украины. У них пока есть возможность терроризировать наши города и всех европейцев, шантажировать мир. Но у них нет шансов. И не будет. Потому что Украина двигается вперед, – подчеркнул Зеленский.