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Зеленский: Россия уже в атмосфере своего поражения

  • 15.10.2022, 3:11
Зеленский: Россия уже в атмосфере своего поражения
Владимир Зеленский

Несмотря на большое количество вооружения и живой силы, у Путина нет шансов.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем новом видеообращении заявил, что Россия уже в атмосфере своего поражения, в атмосфере безнадежности, у нее нет шансов.

- Посмотрите, как обеспокоен враг. Послушайте, что и как спрашивают у руководителя этих террористов, когда он все же выходит к людям, к журналистам. Россия уже в атмосфере своего поражения, уже в атмосфере безнадежности для себя, – сказал Зеленский.

Президент Украины уверен, что, несмотря на большое количество вооружения и живой силы, у РФ нет шансов.

- Да, у них еще есть люди, которых они бросают в атаки. У них есть оружие, ракеты и «шахеды», которые они применяют против Украины. У них пока есть возможность терроризировать наши города и всех европейцев, шантажировать мир. Но у них нет шансов. И не будет. Потому что Украина двигается вперед, – подчеркнул Зеленский.

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