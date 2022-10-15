Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине
- 15.10.2022, 8:12
Сумма составляет 725 миллионов долларов.
Президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 725 миллионов долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Американский лидер подписал указ, которым уполномочил госсекретаря Энтони Блинкена выделить в поддержку украинского армии 725 миллионов долларов.
Соответствующие средства пойдут на предметы оборонного назначения, услуги Министерства обороны, а также военное образование и подготовку для бойцов ВСУ.