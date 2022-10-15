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Российские ракеты взорвали электростанцию в Белгороде

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  • 15.10.2022, 8:16
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Российские ракеты взорвали электростанцию в Белгороде

Часть города осталась без света.

Вечерний обстрел Харькова обернулся очередным ЧП в российском Белгороде.

Первоначально в местных пабликах начали появляться сообщения о звуках взрывов в области, пишет dialog.ua.

Стало известно, что несколько ракет «С-300», выпущенных в сторону Харькова, взорвались в воздухе.

Позже в Сети стала распространяться информация о взрыве на электроподстанции в городе.

Вследствие взрыва на инфраструктурном объекте начался пожар, а в прилегающих домах пропал свет. Власти области уже отреагировали на происшествие.

«Максимально быстро будем стараться устранить последствия. Приблизительно время резервного переключения будет составлять порядка 4 часов», - заявил губернатор области.

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