Российские ракеты взорвали электростанцию в Белгороде

Российские ракеты взорвали электростанцию в Белгороде5
- 15.10.2022, 8:16
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Часть города осталась без света.
Вечерний обстрел Харькова обернулся очередным ЧП в российском Белгороде.
Первоначально в местных пабликах начали появляться сообщения о звуках взрывов в области, пишет dialog.ua.
Стало известно, что несколько ракет «С-300», выпущенных в сторону Харькова, взорвались в воздухе.
Позже в Сети стала распространяться информация о взрыве на электроподстанции в городе.
Вследствие взрыва на инфраструктурном объекте начался пожар, а в прилегающих домах пропал свет. Власти области уже отреагировали на происшествие.
«Максимально быстро будем стараться устранить последствия. Приблизительно время резервного переключения будет составлять порядка 4 часов», - заявил губернатор области.