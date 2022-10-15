Лукашенко за неделю передал РФ как минимум 67 танков и 28 «Уралов» 11 15.10.2022, 8:19

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иллюстрационное фото

Технику перевозили по ветке Осиповичи-Могилев-Орша.

За последнюю неделю Беларусь транспортировала на территорию России не менее 67 танков Т-72А и 28 грузовых автомобилей «Урал».

Об этом со ссылкой на белорусские телеграм-каналы пишет Цензор.НЕТ.

14 октября в Могилевской области Беларуси замечено движение по меньшей мере 22 танков Т-72А, направлявшихся в сторону города Орша, расположенного ближе к границе с РФ.

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«Режим Лукашенко передал РФ еще минимум 22 танка. Не исключено, что количество танков, которые вывезли в РФ на этот раз, может быть больше. Таким образом, только за последнюю неделю режим Лукашенко передал РФ уже по меньшей мере 67 танков Т-72А и по меньшей мере 28 грузовиков. «Урал», – говорится в сообщении.

Вероятно, техника была снята с хранения с 969-й базы резерва танков в Минской области, и ее перевозили на ветке Осиповичи-Могилев-Орша-РФ.

Предыдущие эшелоны, по утверждению мониторинговой группы, были направлены на железнодорожные станции в Ростовской области и далее на Донбасс.

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