В России пропали сразу девять пропагандистов: Симоньян паникует 8 15.10.2022, 8:23

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Главред RT уверена, что ее сделают «разменной монетой».

В РФ начинается внутренняя война: Роскомнадзор и Генпрокуратура РФ проверяют нескольких «военкоров», которые позволили себе критику руководства Минобороны.

Одновременно 9 российских «военкоров» и связанных с войной в Украине пророссийских проектов рискуют получить реальный тюремный срок за дискредитацию ВС РФ, пишет dialog.ua.

Внимание силовиков РФ привлекли Игорь Стрелков, Семен Пегов, Юрий Подоляка, Владлен Татарский, Сергей Мардан, Игорь Димитриев, авторы GreyZone, Рыбарь и Кристина Потупчик.

В последние несколько дней они или исчезли из Сети, или перестали публиковать новости с фронта. По неподтвержденным данным, к некоторым z-патриотам приходила полиция. По информации ТГ-канала Мash, заявление в Роскомнадзор с требованием проверить пропагандистов подписано лично начальником Генштаба.

Со стороны Генпрокуратуры дело ведет начальник управления по надзору за исполнением закона о федеральной безопасности, терроризме, экстремизме и межнацотношениях. Поводом послужила неприкрытая критика Минобороны РФ и его решений во время войны против Украины.

«Сколько продлится проверка, пока неизвестно. Но если состав преступления соберется, а вина установится, военкоры или отделаются штрафом, или получат до трех лет колонии», - говорят в РФ.

Еще один пропагандистский канал со ссылкой на Маргариту Симоньян пишет, что «кто-то готовит уголовные дела против патриотов-военкоров».

Однако главред RT уверена, что ее коллеги по разжиганию ненависти к Украине останутся на свободе. Она боится стать следующей целью силовых структур РФ, которые, в случае необходимости, сделают ее «разменной монетой».

А вот Кадыров и Пригожин, которые не только критиковали Шойгу и его подчиненных за провалы в войне, по-прежнему остаются неприкасаемыми в РФ и даже рассчитывают на преференции от Кремля. Ранее Стрелков заявлял, что в Минобороны РФ Сергея Шойгу в скором времени отправят в отставку.

По его мнению, Кремль повесит на него все провалы в войне с Украиной. Также Гиркин уверен, что саму Россию лихорадит из-за поражений в Украине. Возможно, в скором будущем «элиты» начнут борьбу за место в аппарате управления РФ.

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