Авиация ВСУ мощно ударила по оккупантам на под Херсоном 15.10.2022, 8:28

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Уничтожены два «Града» и склад боеприпасов врага.

Украинские защитники продолжают контролировать ситуацию в Южнобугском направлении. ВСУ 14 октября уничтожили и повредили многие техники врага.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

«Авиацией нанесено 13 ударов по опорным пунктам, местам сосредоточения живой силы, вооружения и техники противника, в том числе по позициям противовоздушной обороны, по пунктам управления и сохранения боезапаса», - отметили украинские военные.

В ОК «Юг» указали, что подтвержденные потери России составляют:

18 солдат;

2 самоходные гаубицы «Мста-С»;

2 реактивные системы залпового огня «Град»;

1 самоходная пушка 203 калибра «Пион»;

4 единицы автобронетехники;

1 склад с боеприпасами в Бериславском районе.

Кроме этого, были повреждены 3 самоходные гаубицы «Мста-С», 1 «Град», 1 крупнокалиберная пушка «Гиацинт-Б», 1 танк и другая бронированная техника.

В Оперативном командовании добавили, что в деоккупированных населенных пунктах Херсонской области продолжаются стабилизационные мероприятия, в ходе которых были обнаружены арсеналы оружия оккупационных войск.

«Более полутысячи артиллерийских снарядов, боеприпасов к реактивным системам залпового огня «Град» и «Ураган», более 100 противотанковых управляемых ракет и противотанковых мин в ближайшее время будут направлены по их владельцам кратчайшим способом доставки», - подытожили военные.

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