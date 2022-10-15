Белорусским военным запретили выезд за границу, у них изымают паспорта 16 15.10.2022, 8:36

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иллюстрационное фото

Случаи приобрели уже массовый характер.

Военнослужащим в Беларуси запрещено выезжать за территорию страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Стало известно, что уже на этой неделе власти ужесточили контроль за перемещением военнослужащих в Беларуси. С этой целью введен в силу запрет на выезд за пределы страны вне зависимости от целей поездки. При этом из правил сделано исключение – ограничения на выезд в Россию не распространяются.

Как сообщает источник, на текущий момент нет никаких письменных указаний по этому поводу. Все распоряжения делаются в устной форме.

«Но и в письменном виде доведут. Сначала говорят на словах, далее уже будет оформлен соответствующий приказ. Почему запретили выезд? Причина – кругом враги, есть риск попасть к «ним в лапы». В такое неспокойное время лучше находиться на родине», - объяснил ситуацию источник.

Также есть информация о том, что у силовиков изымаются загранпаспорта.

Случаи приобрели уже массовый характер. Документы изымаются под подпись и отправляются в сейф у начальства.

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