Россияне отправили на фронт зенитки 70-летней давности 5 15.10.2022, 8:53

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Ими еще «деды воевали».

В российском городе Уфа заметили транспорт, которым перевозили старые 57-мм пушки зенитно-артиллерийского комплекса С-60.

Соответствующее видео публикуют в социальных сетях, передает ТСН.

Автор опубликованных кадров удивляется появлению такой устаревшей советской военной техники, принятой на вооружение в СССР еще в 1950-х годах. В конце видео он говорит, что находится в Уфе – столице российского Башкортостана.

Очевидцы шутят, что вскоре оккупанты начнут использовать во время боевых действий средневековые мортиры.

В то же время, военные эксперты утверждают, что зенитка С-60 – это по-своему эффективное оружие, которое может поражать легкую бронетехнику и беспилотники на дистанции до 6 километров и на высоте до 5 километров.

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