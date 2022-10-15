В белорусской экономике появились «лишние» деньги 15.10.2022, 9:02

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Нацбанк включил печатный станок.

В Беларуси продолжает расти общая сумма наличных денег, которые находятся в обороте. На начало октября она составила 6 млрд 117,1 млн рублей. Эта сумма почти на 1,4 млрд рублей больше, чем на начало года, следует из данных Нацбанка. Это косвенно может свидетельствовать о «вливании» денег в экономику, то есть регулятор мог включить печатный станок, пишет zerkalo.io.

Наличные деньги в обороте за сентябрь выросли на 100,4 млн рублей — до 6 млрд 117,1 млн рублей. Для сравнения: в августе прирост был на уровне 8 млн рублей, а в июле — 170,9 млн рублей. На 1 января этого года наличные в обороте составляли 4 млрд 720,4 млн рублей. Получается, что по сравнению с началом года этот показатель увеличился на 1 млрд 396,7 млн рублей.

За сентября заметно увеличилась также широкая денежная масса. Этот показатель включает средства людей и предприятий на счетах в банках, а также наличные деньги в обращении. На 1 октября широкая денежная масса составила 55 млрд 243,9 млн рублей. Это на 1 млрд 1,2 млн рублей больше, чем месяцем ранее. Для сравнения: за август эта сумма выросла почти на 392 млн рублей.

В Нацбанке ранее заявляли, что проводили в первом квартале валютные интервенции в экономику, проще говоря, регулятор «вливал» деньги. Это происходило на фоне повышенного спроса на валюту со стороны субъектов хозяйствования и банков.

Чиновники ранее допускали, что в 2022 году в Беларуси могут потребоваться валютные интервенции, чтобы избежать резкого скачка курса рубля. Денежные «вливания» в экономику также могут произвести для пополнения золотовалютных резервов, которые из-за выплаты кредитов будут таять. Это предусмотрено денежно-кредитной политикой на нынешний год.

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