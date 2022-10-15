Гиркина «убрали» перед сдачей Херсона? 2 15.10.2022, 9:20

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Игор Гиркин (Стрелков)

Появились версии исчезновения в РФ экс-главы боевиков «ДНР».

Новость об исчезновении одного из экс-главарей «ДНР», бывшего офицера ФСБ Игоря Гиркина (Стрелкова) активно обсуждается в российском и украинском сегментах соцсетей.

Диверсант уже четыре дня не публикует никаких постов в своем Telegram-канале и вообще не появляется в СМИ.

Российские пропагандистские паблики обращают внимание, что исчезновение Стрелкова совпало по времени с «примирительными заявлениями» президента РФ Владимира Путина в Астане, сообщает dialog.ua.

«Стрелкова заблаговременно убрали из медиаполя перед примирительными заявлениями Путина. В опасениях, что он может возглавить волну недовольства. Уже как несколько месяцев с ним итак поработали органы, после чего он снизил тон критики. Однако перед столь эпохальным выступлением Верховного было решено, что такой страховки недостаточно и Стрелкова нельзя держать на свободе. Выпустят в медийку, когда волна спадет. А может, попридержат до сдачи Херсонской области. Или свалят сдачу Херсона лично на него - это будет идеально», - пишет телеграм-канал «Бульба престоловъ».

В свою очередь, другой российский пропагандист Владлен Татарский утверждает, что Стрелкова отправили на фронт командовать одним из батальонов. По одной из версий, его могли командировать на Юг Украины, чтобы в будущем возложить на него ответственность за уход российских войск из Херсона.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор и Генпрокуратура РФ начали проверку нескольких российских «военкоров» и блогеров на предмет «дискредитации армии РФ». В их числе оказался и Стрелков.

Напомним, с момента полномасштабного вторжения российских войск в Украину Стрелков активно комментировал ход боевых действий. Он неоднократно признавал провалы российских войск на фронте, критиковал военно-политическое руководство РФ и отмечал успехи ВСУ.

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