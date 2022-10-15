«Работаю каждый праздник, да сколько можно!» 15.10.2022, 9:24

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иллюстрационное фото

Работница белорусского супермаркета возмущена «людоедским» графиком.

После недавней статьи про работу в праздники и выходные в редакцию onliner.by написала Виктория. Чуть больше года после окончания учебы девушка работает в супермаркете. По ее словам, не было ни одного праздника, когда ей бы не поставили рабочий день. Заведующая говорит, что «так выпадает жребий» и Виктория просто невезучая. А девушка считает, что дело в личной неприязни. Спросили у юриста, законно ли это (похоже, что да).

Работница: «Праздников в году не так много, но на них работаю только я!»

Для Виктории это первое в жизни место работы, и сразу такое вот невезение.

— У меня контракт на два года. Когда приходила, мне сразу не очень там понравилось, но зарплата была неплохая, и я согласилась. Теперь понимаю, что зря: про такие места говорят «дружный женский коллектив». Кроме меня, в отделе еще продавец и заведующая, им около 40 лет. Работаем мы посменно — один из продавцов и заведующая, которая уходит раньше с работы. Одного продавца не хватает, потому часто у нас стоят очереди, но на дополнительного работника денег нет. Да и все остальные отделы не то чтобы сильно работать хотели — у них перекуры каждые полчаса, потому все просят меня «подменить». В общем, в такой вот атмосфере прошел год — я работаю 12 часов в день, пока все курят.

Но главная претензия у девушки в том, что уже год ее смены чудесным образом выпадают на все праздники и многие воскресенья.

— Можете себе представить: праздников в году не так много, но на них работаю только я! Прошлое Рождество, Новый год и Восьмое марта я провела на работе. Воскресенья тоже чаще всего мои — у второй сменщицы вечно какие-то неотложные дела. И вот недавно узнала, что 7 ноября тоже стоит моя смена. Да сколько можно уже?! Заведующая говорит, что делает это не специально, мол, я просто невезучая, «так выпал жребий». Но я тоже иногда хочу съездить в Брест к родителям, а не провести всю жизнь на работе! Второй продавец имеет взрослого ребенка, так что каких-то привилегий передо мной у нее нет. Неужели это законно?

Юрист: «Правила о том, что одного сменного работника нельзя ставить по всем праздникам, в Трудовом кодексе нет»

Юрист по трудовому и бизнес-праву Светлана Семенихина объясняет, должны ли спрашивать согласие работника при составлении графика работ (сменности) и можно ли ставить только одного работника на все выходные.

Для посменной работы достаточно составленного руководителем графика сменности (работ). Причем согласовывать его с работником необязательно — достаточно довести расписание до его ведома не позднее одного месяца (но обязательно согласовывать график с профсоюзом, если он есть). Это делается под подпись на самом графике или в приказе об утверждении такого графика сменности. Если какая-то непредвиденная ситуация, то график можно изменить, уведомив того, кто должен выйти на замену, не позднее чем за 24 часа.

Для работающих сменами, а не пять дней в неделю, никаких плюшек за работу в субботы-воскресенья нет. Но за работу в праздничный день положена двойная оплата. К таким праздничным дням относятся 1, 2 и 7 января, 8 марта, православная Радуница, 1 и 9 мая, 3 июля, 7 ноября и 25 декабря.

Привлекать работника при суммированном учете к работе можно максимум на 12 часов в день. При этом важно считать, сколько рабочих часов у вас вышло за учетный период (норму смотрите в календаре Минтруда на 2022 год).

Также важно, чтобы в неделю как минимум 48 часов подряд работник отдыхал.

Важно учитывать и то, что некоторым работникам можно ставить рабочие смены в праздники только с их письменного согласия. К ним относятся женщины, имеющие детей в возрасте до 14 лет или детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, независимо от семейного положения, а также инвалиды (если при этом такая работа не запрещена им индивидуальными программами реабилитации инвалидов (ИПРИ)).

А вот беременных и несовершеннолетних нельзя привлекать к работе по выходным и праздникам даже с их письменного согласия.

Исходя из ситуации Виктории, график составляет заведующая, и согласовывать она его по закону не обязана. Если у второго продавца нет детей до 14 лет (или детей инвалидов до 18 лет) или инвалидности, он на самом деле не имеет преимуществ не работать в выходные. Так что работу в праздники заведующая отделом действительно может расставлять по своему усмотрению.

— Правила о том, что одного сменного работника нельзя ставить по всем праздникам, в Трудовом кодексе нет. Но даже при работе 2/2 может случиться такое, что один работник действительно выпадет на все праздники. Конечно, грамотный руководитель будет учитывать мнение работников и распределять смены по справедливости, но руководители бывают разные. В случае девушки можно только посоветовать идти к вышестоящему руководству и пробовать урегулировать этот вопрос. Если не поможет — можно пойти в суд или инспекцию по труду и попытаться доказать несправедливые условия, — советует Светлана Семенихина.

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