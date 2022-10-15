В Мелитополе взорвали военную базу оккупантов возле аэродрома 15.10.2022, 9:45

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Четыре мощных удара были нанесены при помощи беспилотников.

В оккупированном российскими захватчиками Мелитополе Запорожской области вечером 14 октября прогремели взрывы. «Бавовна» снова накрыла места расположения армии РФ.

Об этом заявил мэр города Иван Федоров. По его словам, взрывы были очень громкие.

«В Мелитополе снова хлопок. В городе раздались мощные взрывы. Выясняем потери врага», – сообщил Федоров.

В то же время, пропагандистское СМИ ТАСС подтвердило «бавовну» со ссылкой на местного коллаборанта Владимира Рогова.

«Звуки взрывов раздаются в городе Мелитополе Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов», – сказано в сообщении.

В издании добавили, что удар был нанесен при помощи беспилотников.

Как стало известно впоследствии, в районе аэродрома было четыре мощных взрыва с последующей детонацией.

«Вчера вечером было громко в районе аэродрома: 4 мощных взрыва с последующей детонацией. По предварительным данным, вражеская военная база, которую оккупанты безуспешно пытаются восстановить, в очередной раз понесла потери», - отметил мэр Иван Федоров.

Федоров добавил, что после серии взрывов российские военные вывозили оттуда ликвидированную технику.

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