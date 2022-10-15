Российская армия паникует из-за ударов ВСУ по их тылам в Донецкой области 15.10.2022, 10:22

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Украинские войска продвинулись на 20 км восточнее Купянска.

Силы обороны Украины осуществляют контрнаступательную операцию на северо-востоке Харьковской области. В частности, украинские войска нанесли наземные удары в районе Купянска и продвинулись на 20 км восточнее города.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW), ссылаясь на российские источники. В частности, отмечается, что украинские войска продолжают атаковать вдоль линии Первомайское-Кисловка.

«Российские источники продолжали утверждать, что 14 октября украинские войска вели контрнаступательную операцию на северо-востоке Харьковской области», – говорится в сообщении.

В частности, Министерство обороны России заявило, что украинские войска нанесли наземные удары в районе Купянска.

Российский милитарный блоггер, имя которого ISW не называет, также утверждал, что украинские войска продолжают атаковать вдоль линии Первомайское-Кисловка, примерно в 20 км к востоку от Купянска.

Также Институт изучения войны пишет о положении дел на северо-востоке Донецкой области.

«14 октября российские источники совершили ограниченные наземные атаки, чтобы восстановить утраченные позиции к западу от Кременной. Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отбили российскую атаку вблизи Тернов, в 16 км к северо-западу от Кременной», – пишет ISW.

«Российские источники также сообщили о том, что бои продолжаются в районе Терны-Торское, а один милблогер утверждает, что 208-й российский казачий полк ведет бои вблизи Тернов. Российские милблогеры утверждали, что вдоль линии Сватово-Кременная сосредоточено от 35 до 45 тысяч украинских военнослужащих и что украинские войска постоянно ведут разведку в направлении Кременной», – добавили в Институте изучения войны.

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