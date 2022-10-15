Какая курица клюнула Макея? 2 15.10.2022, 10:38

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Владимир Макей

У белорусского правительства появилась новая важная задача.

Телеграм-канал «Письма к дочери» написал иронический пост о связях расчлененной курицы и генеральских планов в Беларуси:

— Вот думал, с чего тебе сегодня начать свое письмо. И решил, представь себе, начать с курицы, рубленой, по пять рублей. Потому что это только так кажется, что рубленная курица — пустяк на фоне мировой революции. Это тебе не просто курица по пять рублей. Это стилистически безупречное описание механизма принятия в стране важнейших управленческих решений.

Белорусские власти любят бывает рассказать про оперативные штабы, углубленный анализ макроэкономических тенденций и социально-политической обстановки. А на самом деле весь их анализ заканчивается, когда кое-кому попадется на глаза в недобрый час расчлененная курица. И дальше все эти оперативные штабы уже могут только анализировать справедливые способы ее расчленения.

Вот за неделю углубленного анализа макроэкономических тенденций правительство сделало вывод, что курицу лучше вообще лишний раз не трогать. Целее будешь. Потому что по состоянию на текущий момент эта рубленная курица уже обошлась в пару десятков уголовных дел, миллионы убытков и замороженные цены.

А у правительства появилась важная управленческая задача — регулирование справедливых цен на балалайки. То есть, когда ищешь смысл в государственных решениях, всегда надо держать в уме какую-нибудь курицу.

Не знаю кого какая курица клюнула, но вчера министр Макей сообщил между делом, что в стране, оказывается, действует контртеррористическая операция. И, конечно, немножко странно, что об этом сообщил министр Макей своим российским читателям. А если бы не российские читатели министра Макея, так мы с тобой, получается, ни о чем бы и не узнали.

Вот белорусские генералы всю неделю совершают антипанические туры по предприятиям. И рассказывают буквально обо всем на свете, вплоть до планов НАТО про нанесение тактического ядерного удара. Но вот как-то не нашлось у них времени упомянуть о таком пустяке, как введение в стране режима контртеррористической операции.

Оно конечно, генералы держат население в режиме этой операции уже последние два года. Потому что иначе никак, учитывая количество террористов на душу этого населения. Но все-таки, если уже генералы решили оформить свои контртеррористические отношения с населением официально, то население можно было бы как-то и предупредить.

А с другой стороны, обойдется население и так. Ну не предупреждать же его в самом деле каждый раз о генеральских планах. Тем более, что планы эти имеют тенденцию к высокому уровню оперативной гибкости. (Смотри про курицу)

Так что, если белорусские генералы вдруг решат повоевать, то придется нам с тобой подождать, пока министр Макей решит поделиться этим со своими российскими читателями.

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