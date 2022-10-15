Ученые: Женщины лучше мужчин разгадывают кроссворды и играют в скрабл 1 15.10.2022, 10:50

фото: depositphotos

Норвежские исследователи проводили эксперимент в течение 50 лет.

Показатели вербальной беглости и вербально-эпизодической памяти у женщин выше, чем у мужчин. Это значит, они быстрее вспоминают и подбирают слова, особенно начинающиеся на какую-то конкретную букву. Поэтому женщины лучше разгадывают кроссворды и играют в скрабл.

К таким выводам пришли норвежские ученые после метаанализа 168 исследований последних 50 лет, в которых в общей сложности участвовали 350 тысяч человек. Результаты опубликованы в журнале (Perspectives on Psychological Science https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/17456916221082116).

В большинстве интеллектуальных навыков мужчины и женщины равны. Но в некоторых сферах один из полов превосходит другой. Преимущество женщин в вербальной беглости и вербальной памяти небольшое, но постоянное — в том числе, в течение жизни.

«Мы предполагаем, что преимущество женщин возникает в результате сложного взаимодействия биологических, психологических и социокультурных факторов», — сообщили исследователи.

Они считают, их работа поможет улучшить диагностические тесты, включающие проверку вербальных способностей. Например, такие проводят для выявления деменции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».