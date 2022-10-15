Российские террористы атаковали ракетами и дронами Киевскую область, Кривой Рог, Запорожье и Никополь 15.10.2022, 10:55

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Оккупанты метят по объектам энергетической инфраструктуры.

В ночь на 15 октября российские военные атаковали украинские города ракетами и иранскими дронами-камикадзе «Shahed-136». Под вражеским огнем оказались Запорожье, Кривой Рог и Никополь.

Атаку областного центра ударными БПЛА иранского производства подтвердил в Telegram секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. По его словам, в результате вражеской атаки пострадали объекты инфраструктуры, вспыхнул пожар.

Как сообщили obozrevatel.com местные жители, взрывы, вероятно, прогремели в Шевченковском районе города. На место уже прибыли спасатели.

Позже руководитель Запорожской областной военной администрации Александр Старух уточнил, что ночью по области было нанесено четыре авиаудара беспилотниками, а утром – 10 ракетами С-300.

Вследствие атаки дронами Shahed-136 в Запорожье разрушены объекты инфраструктуры. «Утром оккупант попал 10 ракетами в областной центр. Ряд объектов энергетической и промышленной инфраструктуры подверглись разрушениям», – рассказал Старух и призвал жителей региона соблюдать правила безопасности.

Также этой ночью несколько взрывов прогремели в Кривом Роге на Днепропетровщине, сообщили местные Telegram-каналы. Предварительно по вражеским беспилотникам работали украинские ПВО.

Кроме того, по городу были выпущены ракеты с территории временно оккупированной Новой Каховки, однако одна из них, не достигнув цели, взорвалась в воздухе.

В Никополе также раздался ряд взрывов – оккупанты открыли огонь по городу из РСЗО. После прилетов начался пожар.

Утром 15 октября оккупанты также нанесли ракетный удар по Киевской области. Пострадал объект энергетической инфраструктуры. По предварительным данным, обошлось без жертв.

Взрыв подтвердил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. Первыми подробностями он поделился на своем канале в Telegram.

«Ракетный удар по одной из громад области. Все службы работают, спасатели на месте», – написал чиновник.

Он призвал людей не выходить из укрытий до отмены воздушной тревоги. Также нельзя фотографировать или снимать на видео место прилета, публиковать такие кадры в сети, чтобы не помогать врагу.

Начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов уточнил, что около 7:00 Российская Федерация совершила очередную атаку по инфраструктуре нашей страны.

«На месте происшествия полиция обеспечивает охрану правопорядка. Спасатели работают над ликвидацией последствий обстрелов», – заявил он.

В НЭК «Укрэнерго» вскоре сообщили: объект энергетической инфраструктуры на Киевщине в результате ракетного удара потерпел тяжелые разрушения. Специалисты уже работают, чтобы восстановить надежность энергопитания Киева и центрального региона.

Украинцев предупредили, что не исключено применение графиков аварийных отключений.

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