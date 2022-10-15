«Птичку» запустили, она пожужжала - и арта прилетела» 15.10.2022, 11:20

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фото: reuters

Оккупант пожаловался, что ВСУ слишком профессионально «работают» по позициям россиян.

Военнослужащий РФ на Херсонском направлении с увлечением рассказывает о работе украинских аэроразведчиков и артиллеристов.

Об этом свидетельствует очередной перехват разговора оккупантов Главным управлением разведки МО Украины.

Оккупант признается, что не знает, пойдут ли они в «наступление», потому что ни они, ни их командование ничего не знают: «Я на танке еду и боюсь, что меня свои же на танке подобьют, тут полный дурдом».

«Птички» жужат, все за техникой гоняются. Им уже плевать на пехоту. У нас пехота была, их было человек 600, осталось, наверное, человек 60, может быть 50», - жалуется он.

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Оккупант жалуется на робот украинских аэроразведчиков и артиллеристов: «Птичку» запустили, пожужжала, координаты списала, где технику увидела. Все, он по рации там сказал - либо двухстволка, либо арта туда прилетела, прям в цель, прям в точку».

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