Жена Гиркина рассказала, куда исчез террорист 8 15.10.2022, 11:31

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Игорь Гиркин (Стрелков)

Женщина заявила, что экс-главарь боевиков «ДНР» скоро выйдет на связь.

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин поехал в Украину воевать на стороне российских оккупантов.

Об этом сообщила его жена Мирослава Регинская в российской соцсети «ВКонтакте».

«На вопрос: где Игорь Иванович ?Все ли у него хорошо? Куда исчез и т.д. Отвечаю: все в порядке! Вскоре выйдет на связь», - заявила она, опубликовав фото с ним в военной форме.

Гиркин и его заявления

Игорь Стрелков-Гиркин - «экс-министр обороны ДНР», причастен к сбивания пассажирского Boeing 777 в 2014 году. Боевик публично заявлял, что лишен возможности попасть на фронт. Он активно критиковал Минобороны и собрал большую аудиторию в своем ТГ-канале. Летом сообщалось, что он попытался въехать в Херсонскую область по поддельным документам, но его задержали полиция.

Недавно Гиркин назвал взрыв на Крымском мосту «лучшим приветствием» для российского президента Владимира Путина. Он написал, что «уважаемые киевские партнеры сделали праздничный «фейерверк».

По мнению Гиркина, в России может начаться революция, в ходе которой убьют президента РФ Владимира Путина.

Террорист открыто критиковал режим Путина и бездарное командование ВС РФ за поражения на фронте. В частности, он спрогнозировал быстрый прорыв украинских защитников к побережью Азовского моря и непосредственно до Волновахи и Мариуполя: «фронт может обрушиться, как под Изюмом».

Ранее террорист устроил неподдельную панику за успехи Вооруженных сил Украины на Харьковщине. Он считает, что россияне провалили уже все, что могли.

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