Бойцы ВСУ за 30 минут уничтожили шесть дронов-камикадзе и ударный вертолет РФ 1 15.10.2022, 11:44

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Технику врага сбили на южном и восточном направлении.

Силы противовоздушной обороны Украины ночью в субботу, 15 октября, уничтожили шесть дронов-камикадзе и ударный вертолет, сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

«Две – на юге страны, уничтожены зенитными ракетными подразделениями воздушного командования «Юг» Воздушных Сил: дрон-камикадзе Shahed-136 и ударный вертолет (тип уточняется). На восточном направлении силами и средствами воздушного командования «Восток» Воздушных Сил уничтожены еще пять иранских дронов-камикадзе Shahed-136», - говорится в сообщении.

Вооруженные силы России получили от 300 до нескольких тысяч дронов-камикадзе иранского производства, сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.

На данный момент оккупанты пытаются использовать дроны-камикадзе для поражения целей, находящихся в пределах 1 тыс. км от точки запуска.

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