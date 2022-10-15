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Медики рассказали, чем «накормить» щитовидную железу

  • 15.10.2022, 11:51
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Медики рассказали, чем «накормить» щитовидную железу

Названы продукты с самым богатым содержанием йода.

Мы часто слышим о йододефиците и покупаем йодированную соль, стараясь восполнить недостаток этого важного для щитовидной железы микроэлемента. Однако есть немало продуктов — хороших источников йода, пишет Delfi.lv.

Работы у щитовидки в нашем организме хватает. Врач-терапевт Сапият Ахмедова перечислила, что входит в круг обязанностей этого маленького органа, который находится в передней части шеи — сразу за «кадыком»:

вырабатывает энергию — дает отопление организму,

вырабатывает два важных гормона — тироксин (T4) и трийодтиронин (T3),

регулирует метаболизм, влияя на скорость обмена веществ,

помогает усваивать и утилизировать углеводы, жиры из пищи,

переводит бета-каротин из растительной пищи в жирорастворимый витамин А (он, к примеру, поддерживает иммунитет и репродуктивное здоровье),

влияет на аппетит,

влияет на либидо,

влияет на ментальное равновесие.

Чем накормить щитовидную железу

Понятно, что такой важный орган нуждается в постоянной подпитке. Врач-терапевт рассказала в своем телеграм-канале, чем «кормить» щитовидную железу, чтобы она была здорова. Один из самых важных для нее «ингредиентов», как известно, — йод. Он нужен для синтеза как раз тех самых гормонов Т4 и Т3.

Итак, вот 9 продуктов, богатых этим микроэлементом:

морские водоросли (от 16 до 2900 мкг йода в 100 г),

треска (99 мкг йода на 3 г рыбы),

яйца (в одном яйце 24 мкг йода),

омары (100 мкг),

ананасы (45 мкг),

чернослив (13 мкг йода на 5 г),

фасоль обыкновенная (32 мкг),

креветки (35 мкг йода на 85 г),

грудка индейки (34 мкг).

По словам врача, для здоровья щитовидки нужно 150 мкг йода в день. Также для нормальной работы органа нужны в достаточном количестве селен, железо, цинк и витамин С.

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