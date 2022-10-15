Путин просчитался в двух вещах 2 15.10.2022, 11:56

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Глава Кремля оказался в заложниках у своего прошлого.

Президент РФ Владимир Путин просчитался в двух вещах, когда решил пойти полномасштабным наступлением на Украину 24 февраля. Глава Кремля недооценил Украину и украинцев. А во-вторых, недооценил личность президента Владимира Зеленского. Также российский диктатор поверил собственной пропаганде.

Такое мнение в эфире канала «FreeДом» высказал российский политолог Аббас Галямов.

Политолог отметил, что рано или поздно производитель пропаганды становится ее потребителем и так произошло с Путиным. Также российский диктатор сравнил украинцев с россиянами, которые только на словах «патриоты».

«Он оказался в заложниках своего успеха 2014 года. Учитывая то, что тогда он достаточно легко «отжимал» Крым, он воспринял это как доказательство того, что украинцы такие не смогут сопротивляться. Он не понял, что это не характеристика украинцев как социума. Это была характеристика того исторического периода. Украина только что пережила революцию, власть еще не была консолидированной. Власть распределялась между большим количеством политических игроков. Не было полноценного субъекта в лице государства. Политическая система была полуразобранной, она собиралась. В этот момент Путин «отжимал» Крым, не поняв, что его успех связан с историческим периодом, он подумал, что украинцы всегда такими будут. Он не понял, что прошли годы. Украина уже — государство, легитимное в глазах своих граждан», — отметил Галямов.

По словам политолога, Путин считал, что Зеленский такой, как он и его окружение, для которых власть это - механизм заработка и распределения денежных потоков.

«Зеленский совсем из другого теста оказался. Это была вторая стратегическая ошибка Путина», – добавил он.

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