Украинская армия атакует на восточном и южном фронте 2 15.10.2022, 12:05

1,942

Опубликованы карты боев на 15 октября.

Вооруженные силы Украины продолжают контратаковать позиции оккупантов в Харьковской и Херсонской областях. Россияне, в свою очередь, пытаются проводить атаки под Донецком.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Линия Оскол - Кременная

Украинские войска ведут контрнаступательные операции на северо-востоке Харьковской области. Наступление может развиваться на линии Першотравневое - Кисловка, примерно в 20 км к востоку от Купянска.

Кроме того, ВСУ пытаются сломить оборону врага на линии Сватово - Кременная.

Тем временем российские войска провели наземные атаки, чтобы восстановить утраченные позиции к западу от Кременной. Однако контрнаступление россиян было отражено.

Донбасс

В Донецкой области армия РФ 14 октября пыталась проводить наземные атаки к северо-востоку от Бахмута в районе Веселого и Новой Каменки и к югу от Бахмута. Также украинские войска отразили атаки оккупантов к западу от Донецка в районе Невельского.

При этом российская сторона заявила о том, что заняла позиции возле Времевки, однако аналитики ISW не могут подтвердить это.

Южный фронт

Российские войска 14 октября провели ограниченные наземные атаки на северо-западе Херсонской области, чтобы восстановить утраченные позиции. Также аналитики сомневаются, что оккупантам удалось добиться хоть каких-то успехов в направлении Давидового Брода и Сухого Ставка.

При этом, по неподтвержденной информации, ВСУ укрепляют позиции на линии Осокоровка - Новоалександровка вдоль правого берега Днепра к северу от Берислава.

В то же время в ISW отмечают, что украинские военные продолжают сохранять оперативное молчание относительно контрнаступательных действий в Херсонской области.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».