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Украинский военный ярко ответил на вопрос, когда будет освобожден Херсон

  • 15.10.2022, 12:21
  • 1,758
Украинский военный ярко ответил на вопрос, когда будет освобожден Херсон
фото: ap

Видеофакт.

Западные аналитики считают, что Вооруженные силы Украины способны отвоевать Херсон и вернуть контроль над правым берегом Днепра на следующей неделе. В свою очередь украинский военный рассказал о ситуации на Херсонщине и недвусмысленно намекнул, что уже скоро следует ждать радостных новостей.

Начальник пресс-службы 63 отдельной механизированной бригады ВСУ Олег Зелинский ярким жестом дал исчерпывающий ответ на вопрос, когда же будет освобожден Херсон от российских оккупантов.

Зелинский сказал, что был готов к этому вопросу и знал, что его обязательно зададут. Ни для кого не секрет, что Херсонщина у украинцев ассоциируется именно с арбузами. Поэтому он взял ломтик спелого херсонского арбуза и откусил его в прямом эфире.

«Но мы комментировать не можем, потому что это сейчас запрещено. Дождитесь информации от Генерального штаба. Вам все сообщат, все расскажут и все будет Украина», - отметил военный.

Контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении

Украинские силы прорвали линию фронта в Херсоне в начале месяца, как тогда признало российское министерство обороны, что стало крупнейшим продвижением Украины на юге с начала полномасштабного вторжения Москвы в феврале. С тех пор Киев отвоевал значительную территорию к западу от Днепра.

По данным Сил обороны юга Украины, ВСУ продолжают оттеснять врага к правому берегу Днепра и держать контроль над переправами.

В Офисе президента сообщили, что ВСУ деоккупировали уже 1 тысячу 620 населенных пунктов с начала полномасштабной вооруженной агрессии России. При этом в Херсонской области освобождено 75 населенных пунктов.

Американское издание Financial Times опубликовало материал, в котором прогнозирует, что украинские войска могут отвоевать Херсон и полностью освободить западный берег Днепра уже на следующей неделе. Авторы публикации даже отмечают, что россияне готовятся к «финальной битве за Херсон».

Таким прогнозам поспособствовал ряд точных ударов ВСУ по вражеским боекомплектам, складам боеприпасов и командным пунктам, а также уничтожение всех переправ через Днепр. Кроме того, накануне коллаборант Сальдо призвал Кремль помочь с эвакуацией жителей Херсона в Россию, другой Стремоусов истерически заявил, что это не правильно, и никакой массовой эвакуации не планируется.

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