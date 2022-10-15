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Бойцы ВСУ взяли в плен воевавших в Сирии россиян

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  • 15.10.2022, 12:41
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Бойцы ВСУ взяли в плен воевавших в Сирии россиян

Залужный показал видео.

Украинские военные взяли в плен 7 российских оккупантов, воевавших в Сирии.

Об этом сообщил в Facebook Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

«Расстояние между позициями у нас 100-200 метров. Между самими позициями есть овраг - «мертвая зона». Они со своих позиций сползли в ярок и сделали рывок, заскочили в наши траншеи. Сколько точно там противника погибло, я вам не скажу. Знаю, что семеро человек нам удалось взять в плен», - рассказал командир батальона 24 ОМБр «Ирис».

По его словам, российские военные говорили, что они ничего не знают, что их пришли и «взяли учителя», что они мобилизованы.

«А оказалось, что один из них является майором, еще один прапорщик, три или четыре сержанта, остальные солдаты. Затем выяснилось, что они «проходили службу», вернее совершали свои террористические акты в Сирии», - добавил военный.

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