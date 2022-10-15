«Настоящий штурм!»: ВСУ громят армию РФ на Херсонщине, прижимая к берегу Днепра 4 15.10.2022, 13:02

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Украинская артиллерия бьет по оккупантам так, что стволы раскалены.

Российские пропагандисты подняли панику из-за тяжелой для армии РФ ситуации в Херсонской области. Они утверждают, что украинская армия с самого утра субботы, 15 октября, с боями пошла в контрнаступление.

«Направление Дудчаны – Мыловое. Атака ВСУ. Ожесточенные бои. Приблизительно два батальона перешли в наступление на оборону», – жалуются российские оккупанты.

Информацию пропагандистов подтверждает украинский артиллерист, который находится на этом направлении.

«Настоящий штурм! Жмем мразоту к Днепру. ... Еще никогда не слышал столько выстрелов за единицу времени. Еще никогда не видел столько боевой техники, включая авиа. Стволы раскалены, до Берислава 4 населенных пункта», – пишет артиллерист в Twitter.

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