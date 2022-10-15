закрыть
15 октября 2022, суббота, 14:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Настоящий штурм!»: ВСУ громят армию РФ на Херсонщине, прижимая к берегу Днепра

4
  • 15.10.2022, 13:02
  • 11,816
«Настоящий штурм!»: ВСУ громят армию РФ на Херсонщине, прижимая к берегу Днепра

Украинская артиллерия бьет по оккупантам так, что стволы раскалены.

Российские пропагандисты подняли панику из-за тяжелой для армии РФ ситуации в Херсонской области. Они утверждают, что украинская армия с самого утра субботы, 15 октября, с боями пошла в контрнаступление.

«Направление Дудчаны – Мыловое. Атака ВСУ. Ожесточенные бои. Приблизительно два батальона перешли в наступление на оборону», – жалуются российские оккупанты.

Информацию пропагандистов подтверждает украинский артиллерист, который находится на этом направлении.

«Настоящий штурм! Жмем мразоту к Днепру. ... Еще никогда не слышал столько выстрелов за единицу времени. Еще никогда не видел столько боевой техники, включая авиа. Стволы раскалены, до Берислава 4 населенных пункта», – пишет артиллерист в Twitter.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан 
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан  Артем Черников
Откладывать уже некуда, пора
Откладывать уже некуда, пора Ирина Халип
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа Богдан Яременко
Солдаты выбирают белый флаг
Солдаты выбирают белый флаг Владимир Халип