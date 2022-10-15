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В России заканчивается критически важная для производства оружия микроэлектроника

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  • 15.10.2022, 13:07
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В России заканчивается критически важная для производства оружия микроэлектроника

США готовы ввести дополнительные санкции.

Российский военно-промышленный комплекс испытывает дефицит критически важной микроэлектроники из-за введенных Западом санкций.

Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адеемо на встрече стран, вводящих экономические ограничения в отношении России.

Он отметил, что в настоящее время РФ не может получить доступ к передовым технологиям и к западным финансовым системам, что ограничивает возможности российской оборонной промышленности производить оружие, а также заменять то, что было уничтожено во время войны.

«В России заканчивается микроэлектроника, имеющая решающее значение для их военно-промышленного комплекса, и российские чиновники обеспокоены тем, что им не хватает иностранных компонентов», - отметил Адеемо.

Кроме того, два крупнейших российских производителя микроэлектроники были вынуждены временно приостановить производство из-за отсутствия критически важных зарубежных технологий.

Также Адеемо подчеркнул, что США готовы вводить санкции против стран, которые снабжают Россию боеприпасами или поддерживают российский ВПК.

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